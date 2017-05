Theresa May sait ce qu’elle cuisinerait pour Trump s’il lui rendait visite

Politique et gastronomie vont, semble-t-il, de pair à Downing Street, et le chef de la Maison-Blanche, s'il fait une visite chez Theresa May, n'en partira pas le ventre vide. Célèbre pour sa collection « phénoménale » de livres culinaires, le Premier ministre britannique préparerait pour Donald Trump une épaule d'agneau mijotée à petit feu, a confié Mme May à l'antenne de la radio LBC.

Interrogée par le présentateur Nick Ferrari sur le plat qu'elle aimait le plus cuisiner, Theresa May a confié qu'il était « trop difficile » de choisir, car la liste était longue.

« J'ai plus d'une centaine de livres culinaires, et donc, quand je suis chez moi, je me suis habituée à cuisiner de nombreux plats », a-t-elle répondu.

« Mais si Donald Trump passait à côté de chez vous et que vous aviez à cuisiner un plat pour lui, ce serait quoi? », a demandé le présentateur. «Je préparerais quelque chose comme une épaule d'agneau mijotée à petit feu », a répondu le Premier ministre. Et d'ajouter avec un air de connaisseur: « Il faut le cuisiner très lentement, de telle sorte qu'il se détache des os — absolument magnifique ».

