Maria Zakharova qualifie de «honte sans nom» les accusations de CNN et du Washington Post

Maria Zakharova a répondu sur Facebook aux accusations adressée à la Russie par le réseau CNN et le Washington Post.

« CNN et ses "sources anonymes au sein de la Maison-Blanche", et le Washington Post qui déclare que "la délégation russe aurait pu faire entrer des équipements d'espionnage à la Maison-Blanche" — tout cela est une honte sans nom », s'est-elle indignée.

M. Zakharova a également rappelé que la chaîne CNN avait publié un article citant des sources au sein de la Maison-Blanche et selon lequel la Russie aurait trompé Washington en diffusant des photos prises lors de la rencontre entre Sergueï Lavrov et Donald Trump dans le Bureau ovale. Or le principal adjoint de la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Huckabee Sanders a confirmé que le protocole du tournage avait été respecté.

« Comme on s'y attendait, CNN a versé dans le mensonge », a souligné Mme Zakharova.

En outre, Maria Zakharova a appelé les journalistes qui avaient déjà utilisé des informations fournies par CNN à ne plus citer la chaîne.

« Ils (les collaborateurs de CNN, ndlr) inventent constamment des "nouvelles" et les diffusent pour faire sensation. Ils n'ont aucune "source" sérieuse au sein de la Maison-Blanche, cela est impossible parce que de manière générale personne ne les considère là-bas », a-t-elle conclu.

De vives discussions ont embrasé les médias américains à propos de l'admission d'un photographe russe à l'entrevue entre Donald Trump et Sergueï Lavrov, après que le ministère russe des Affaires étrangères ait publié des photos prises lors de la rencontre en question, qui s'est tenue mercredi à Washington. Plusieurs journalistes américains se sont indignés de ne pas avoir été autorisés à couvrir la réunion.

