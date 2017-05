Un avion-espion US rebrousse chemin après une rencontre avec un chasseur russe Su-30

Un avion de chasse Su-30 des forces aérospatiales russes a été envoyé le 9 mai dans la région de la mer Noire afin d'intercepter un avion-espion américain qui s'approchait du territoire russe, a fait savoir ce vendredi le ministère russe de la Défense.

« Le 9 mai, autour de midi, heure de Moscou, le dispositif de contrôle de l'espace aérien au-dessus des eaux internationales a détecté une cible aérienne qui s'approchait de la frontière russe », a-t-on indiqué au ministère russe de la Défense.

« Un chasseur Su-30 de la protection antiaérienne du district militaire du Sud a été mobilisé afin d'intercepter la cible », a poursuivi le ministère.

L'armée russe a en outre expliqué qu'après le rapprochement avec le Su-30 russe l'avion-espion américain avait modifié sa trajectoire et était retourné à son aérodrome.

« Lors du rapprochement à distance sécurisée, le pilote du chasseur russe a identifié à vue l'objet aérien comme un avion-espion P8A Poseidon », a fait savoir le ministère russe de la Défense.

Selon lui, le Su-30 a effectué une manœuvre de « salutation », suite à quoi l'avion américain a changé d'itinéraire pour s'éloigner de la frontière russe. Le chasseur russe a quant à lui regagné son aérodrome de stationnement.

Cet incident fait suite au rapprochement entre des avions russes et américain au large de l'Alaska, qui a eu lieu la semaine dernière. Plusieurs chasseurs de l'U.S. Air Force avaient été alors mobilisés d'urgence pour intercepter des Tu-95 et des Su-35 russes opérant dans l'espace aérien international.

