Une explosion retentit dans le centre de Rome

Une explosion est survenue ce vendredi matin près d'un bureau de poste dans le centre de Rome, relatent les médias italiens. Selon les premières informations, la déflagration, qui aurait pu être provoquée par un colis ou une lettre piégée, n'a fait aucun blessé, indique Reuters.

Selon le journal italien La Repubblica, une voiture a été endommagée dans l'incident.

L'agence Ansa indique de son côté que les forces de l'ordre enquêtent sur les causes de l'explosion. Aucune piste n'est pour le moment écartée.

Le service d'information Luceverde, qui appartient à Italian Automobile Club, en collaboration avec la police de la ville, a déclaré sur Twitter que des « contrôles techniques » étaient effectués près du bureau de poste.

