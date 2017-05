Assad compare la guerre en Syrie à la guerre de l’URSS contre le nazisme

Le Président syrien Bachar el-Assad a comparé la guerre que le peuple syrien mène contre le terrorisme à la lutte de l'Union soviétique contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

« La guerre que votre peuple a menée à cette époque-là est la même que celle que notre peuple mène aujourd'hui. La seule différence réside dans les noms et les moyens, mais le contenu est le même », a déclaré Bachar el-Assad dans une interview à la télévision biélorusse, diffusée ce jeudi par l'agence de presse SANA.

Selon le président syrien, le terrorisme est utilisé comme un outil par les États occidentaux, qui sont guidés par « une mentalité nazie » visant à faire des autres États et peuples leurs « esclaves ».

« Pourquoi le nazisme est-il apparu? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait dominer le monde, éliminer les autres. Aujourd'hui, notre peuple lutte non seulement contre des terroristes, mais aussi contre ceux qui les protègent », a indiqué M. Assad.

Le Jour de la Victoire, Bachar el-Assad a adressé un message aux militaires russes, dans lequel il a comparé les soldats russes engagés dans la lutte contre le terrorisme, aux héros de la Grande Guerre patriotique et les a qualifiés de dignes héritiers des exploits de leurs ancêtres.

