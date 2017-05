Moscou laisse l'initiative à Washington dans les relations Russie-USA

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump bientôt destitué? Les bookmakers y croient plus que jamais

Moscou laisse à Donald Trump le soin de déterminer sous quelle forme les États-Unis comptent développer à l'avenir leurs relations avec la Russie, a déclaré Sergei Lavrov.

Concernant une éventuelle remise en état de la Commission présidentielle Russie-États-Unis, suspendue provisoirement après l'escalade des tensions à l'est de l'Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères a tenu à souligner que « le sujet n'avait pas été abordé lors de l'entretien ».

« Nous savons tous que la Commission présidentielle constituait un instrument utile. Étant donné qu'il y a maintenant une nouvelle administration au pouvoir aux États-Unis, nous laissons à Donald Trump et à ses fonctionnaires l'initiative de décider sous quelle forme il serait le plus approprié pour eux de développer les relations bilatérales avec la Russie », a indiqué le ministre.

Il a également souligné que le Président Trump avait réaffirmé lors de l'entretien son « intention à normaliser les relations avec la Russie ».

« Nous serons prêts à agir comme il conviendra et aussi rapidement qu'il sera approprié pour l'Administration américaine, qui est en train de former son équipe, y compris son service diplomatique », a souligné M. Lavrov.

Rappelons que Sergei Lavrov s'est rendu pour trois jours aux États-Unis afin de rencontrer le secrétaire d'État Rex Tillerson et le Président américain Donald Trump. Ce dernier a qualifié les négociations de « très productives ».

Il s'agit du premier entretien entre le Président américain et le ministre russe des Affaires étrangères, alors que les deux pays traversent une crise profonde dans leurs relations diplomatiques. Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été évoquées, notamment les relations diplomatiques entre Moscou et Washington, ainsi que la situation en Syrie et en Ukraine.

