Comey dévoile ce qu'il croit être la raison de son limogeage

Des sources bien au fait de la situation entourant le limogeage du chef du FBI ont affirmé que le licenciement de James Comey s'expliquait par son manque de loyauté envers Donald Trump, a informé New York Times.

M. Comey lui-même pense que le dîner qui a eu lieu à la Maison-Blanche fin janvier, à peine une semaine après l'investiture de Donald Trump, a provoqué une désaffection de la part du Président américain envers lui.

En effet, et toujours selon NYT, au cours de ce dîner, Donald Trump a plusieurs fois demandé à l'ex-chef du FBI de confirmer son attachement. En réponse, James Comey a dit que le 45e Président américain ne pouvait compter que sur son honnêteté.

La Maison-Blanche a de son côté déclaré que l'information fournie par M. Comey ne correspondait pas à la réalité. Trump a lui-même parlé du dîner à la chaîne NBC sans avoir mentionné la conversation portant sur la loyauté.

Congédié, Comey ne veut pas en savoir plus et préfère tourner la page

Le 9 mai, le Président américain Donald Trump a limogé le directeur du FBI James Comey sur recommandation du procureur général Jeff Sessions. La Maison-Blanche a déclaré que ce dernier était « incapable de diriger le Bureau ».

L'ex-directeur du FBI a pour sa part déclaré:

« J'ai toujours pensé que le Président pouvait renvoyer le directeur du FBI pour n'importe quelle raison, ou sans raison du tout. Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps à analyser cette décision ni la façon dont elle a été prise ».

La dernière gaffe de Comey, cette «goutte de trop» qui lui a coûté son job

Le renvoi du directeur du FBI a soulevé une vague de protestations de la part des démocrates au Congrès américain, qui considèrent cette démarche de Donald Trump comme une tentative de saper l'enquête sur ses éventuels contacts avec la Russie pendant la campagne électorale.

