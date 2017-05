Explosion au Pakistan: 25 morts et 35 blessés dont un sénateur

© REUTERS/ Akhtar Soomro TPX IMAGES OF THE DAY Au moins 10 morts dans l'explosion d’un minibus au Pakistan

L’explosion a eu lieu dans le district de Mastoung, dans la province du Baloutchistan au Pakistan. Elle visait apparemment un convoi transportant le vice-président du Sénat pakistanais, Maulana Abdul Ghafoor Haidari. Le vice-président a été blessé, tout comme de « nombreuses » autres personnes selon la police.

« Mon convoi était en route vers Mastoung, puis il y a eu une explosion. Les blessés sont nombreux puisqu'il y avait plusieurs personnes dans le convoi », a raconté à Reuters par téléphone le sénateur pakistanais, quelques minutes après la déflagration. Il a également confié ne souffrir que de blessures superficielles.

Le policier de Mastoung Ghazanfar Ali Shah déclare que le convoi aurait vraisemblablement été frappé par un kamikaze. Selon le gouvernement, au moins 25 personnes ont été tuées, y compris le chauffeur du sénateur.

© Photo: ru.wikipedia.org/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt Au Pakistan, un drone US tue deux hommes circulant à moto

Pour le moment, aucun groupe terroriste n’a revendiqué l'attaque. En outre, on ignore jusqu'ici s'il s'agît d'un kamikaze ou de l'explosion d'une mine.

Le Baloutchistan a été le théâtre d'attentats particulièrement meurtriers. L'un d'entre eux a été revendiqué par un mouvement islamique allié à l'État islamique.

