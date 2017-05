La Chine déploie des systèmes de missiles en mer de Chine méridionale (Images)

L'Armée populaire de Chine dispose d'une base navale sur l'île d'Hainan et, depuis le mois de mars, plusieurs lance-missiles y ont été installés, relate le journal américain Défense News.

« La direction dans laquelle sont dirigés les lance-missiles nous porte à croire qu'il s'agit de missiles sol-mer », a confié à l'hebdomadaire l'analyste en imagerie Amit Gur, ajoutant que les systèmes de missiles sont maintenant « clairement visibles ».

© ImageSat International (ISI) La Chine déploie des systèmes de missiles en mer de Chine méridionale

Ce qui est moins clair, toutefois, c'est de savoir si les systèmes proviennent des stocks de la base navale de Yulin ou s'il s'agit de tout nouveaux systèmes.

À en croire l'analyste, les systèmes de missiles pourraient constituer un moyen supplémentaire auquel recourt Pékin en vue d'asseoir sa puissance dans cette région contestée.

Pour rappel, la Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris de zones proches des frontières de ses voisins.

L'archipel des Spratleys, qui compte plus de 100 îles, récifs et atolls à mi-chemin entre le Vietnam et les Philippines, est l'une des zones les plus disputées à cause de son importance militaire stratégique. L'archipel est tout ou partie revendiqué par les Philippines, la Chine, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam.

