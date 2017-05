Les États-Unis et la Chine signent un accord commercial préliminaire

Selon la Maison-Blanche, l'accord de dix paragraphes permettra d'élargir l'accès au marché chinois pour des produits agricoles et biotechnologiques des États-Unis, ainsi que pour des sociétés financières américaines, des systèmes de paiement et des agences de notation.

En contrepartie, des entreprises chinoises auront également la possibilité d'acheter davantage de gaz naturel aux États-Unis. De plus, les États-Unis devront éliminer les obstacles aux importations de volailles chinoises.

Selon le Wall Street Journal, un accord en dix paragraphes a été élaboré depuis la première rencontre du Président Trump avec son homologue chinois qui a eu lieu début avril dans sa résidence en Floride. Cachés jusqu'à présent, les détails de l'accord ont été dévoilés la veille du sommet économique à Pékin du 14 mai. La réduction du déséquilibre des échanges avec la Chine a été l'une des principales promesses électorales de Donald Trump.

