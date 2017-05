17 cibles ratées et des civils tués: bilan de la lutte anti-Daech du Canada en Irak

© AFP 2017 SAFIN HAMED Le Canada renforce sa présence militaire en Irak

Les chasseurs-bombardiers canadiens ont raté au moins 17 fois leurs cibles en visant Daech en Irak, a annoncé la chaîne de télévision CBC , qui précise que tous les incidents ont eu lieu dans le nord de l'Irak dans la période s'étendant de la fin 2014 au début 2016.

Ainsi, en novembre 2015 des chasseurs-bombardiers CF-18 ont bombardé les villes de Kirkouk et de Mossoul, sans atteindre leurs cibles. Selon les médias locaux, le bombardement a causé la mort d'environ 13 civils.

« Nous n'avons même pas de données approximatives quant au nombre de civils tués en Irak dû aux actions de l'aviation canadienne », a ajouté la chaîne de télévision.

En février 2016, le Canada a cessé ses frappes aériennes contre les cibles de Daech en Irak et en Syrie. Les six chasseurs F-18 canadiens ont été retirés des territoires irakien et syrien. Deux avions de reconnaissance CP-140 Aurora et un avion de ravitaillement Airbus CC-150 Polaris sont restés à la base aérienne du Canada au Koweït pour aider l'aviation des alliés.

En même temps, le premier ministre canadien Justin Trudeau avait annoncé que la taille de la mission de formation et d'assistance destinée à aider les forces de sécurité irakienne et kurde au sol serait triplée, passant de 69 à un peu plus de 200 militaires.

