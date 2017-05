Un officier turc refuse une médaille US

Lors d'une cérémonie de remise de décorations qui s'est déroulée jeudi au QG des forces de la coalition internationale situé à la base militaire d'Inçirlik, en Turquie, un officier turc a refusé d'accepter une médaille pour ses mérites au service que le colonel américain Kevin Leahy s'apprêtait à lui remettre, annoncent les médias locaux.

« Je ne veux pas vous froisser ni vous accabler, mais je ne peux pas accepter cette décoration. Cela est impossible, car ceux qui la remettent sont alliés à mon ennemi, les Unités de protection du peuple kurde. Mon honneur et mon orgueil ne me permettent pas de l'accepter », a déclaré l'officier, cité par l'agence turque DHA.

Après cette courte intervention, l'officier turc a vite quitté la cérémonie.

Le Président américain Donald Trump a avalisé la livraison d'armements lourds, aux Forces démocratiques syriennes (FDS), dont les milices kurdes YPG font partie. Cette décision a provoqué la colère des Turcs, Ankara jugeant « inacceptable » l'armement par les États-Unis des milices kurdes, classées comme « terroristes » par la Turquie.

