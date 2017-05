RT riposte aux allégations de Reuters en lui adressant une lettre ouverte

Après un article publié sur le site de l'agence de presse Reuters, accusant Moscou d'avoir piraté l'élection présidentielle en France, la chaîne de télévision d'information internationale RT a publié une lettre ouverte informant qu'elle avait adressé une plainte officielle au média britannique.

« Depuis tout ce temps, aucune preuve confirmant que RT ait au moins une fois diffusé des fake news sur Macron ou l'élection présidentielle n'a jamais été apportée. Aucun article, aucune citation, aucune publication dans les réseaux sociaux. L'explication est que toutes ces allégations sont tout à fait infondées », lit-on dans la lettre ouverte.

Selon RT, c'est la quatrième fois au cours des derniers mois que l'agence de presse publie des articles contenant de graves accusations sans une vérification en bonne et due forme.

« Reuters n'ayant pu apporter la moindre preuve pour étayer ses accusations contre RT et ne lui ayant pas octroyé la possibilité de répondre, nous demandons à publier immédiatement une réfutation des fausses informations concernant RT », a souligné la chaîne dans sa lettre ouverte.

L'article «U.S. increasingly convinced that Russia hacked French election: sources » contient des allégations contre la chaîne RT basées sur les déclarations de certains fonctionnaires américains. En particulier, selon Reuters, RT aurait diffusé des « fake news » au cours de l'élection présidentielle.

