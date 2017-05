Armements US pour les milices kurdes en Syrie: une «décision historique»

Les Unités de protection du peuple kurde (YPG), faisant partie des Forces démocratiques syriennes (FDS), ont salué la décision du Président américain Donald Trump de fournir des armes lourdes aux milices kurdes qui combattent Daech et s'apprêtent à reprendre Raqqa, bastion des djihadistes en Syrie, a annoncé à Sputnik Abdulaziz Yunus, un responsable des FDS.

© AFP 2017 DELIL SOULEIMAN Plus de détails sur les armements lourds que les USA livrent aux milices kurdes YPG

« Bien que la décision sur les livraisons d'armes ait été adoptée tardivement, c'est une décision historique. […] Ces armements précipiteront la chute de Daech, en le brisant, rendront plus facile la prise de Raqqa et seront d'un grand secours dans notre lutte », a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que Raqqa comptait beaucoup pour Daech sur le plan stratégique, et les djihadistes y opposeraient incontestablement une résistance farouche.

« Aussi, des armements lourds sont-ils nécessaires, qu'il s'agisse de chars, de mortiers, de missiles ou d'un autre matériel », a indiqué M. Yunus.

Il a rappelé que les représentants des FDS et des YPG avaient constaté que les livraisons d'armes américaines témoignaient de la crédibilité des milices kurdes et de leur lutte contre Daech.

