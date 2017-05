WikiLeaks a publié une autre partie des documents de la CIA sur le cyber-espionnage

Le site lanceur d'alerte WikiLeaks a publié une autre partie des documents confidentiels de la CIA qui décrivent deux instruments de cyber-espionnage utilisés par le service de renseignement américain.

Le premier des documents publiés ce vendredi est consacré à un mécanisme baptisé AfterMidnight. L’instrument est composé de plusieurs programmes plus petits, désignés comme Gremlins. Ces derniers, visant à accumuler l’information sur le travail des programmes concrets sur un ordinateur contaminé, perturbent le fonctionnement des éléments du logiciel ou sont utilisés pour un soutien technique d’autres Gremlins.

© AFP 2017 Karen Bleier Vault 7: WikiLeaks ne lâche plus la CIA et publie de nouveaux documents compromettants

Le deuxième lot des données décrit le logiciel malveillant Assassin. On peut l’installer à distance sur des ordinateurs équipés du logiciel Microsoft Windows. Ce programme accompli en même temps un travail sur les processeurs du système.

Auparavant, le 7 mars, le site WikiLeaks avait révélé plus de 8 700 documents conservés dans le réseau interne du Centre américain de cyber-renseignement, basé dans les locaux de la CIA. Les documents révélés décrivent les programmes malveillants visant à prendre le contrôle d'appareils électroniques, comme des smartphones ou des téléviseurs connectés, afin d'espionner leurs utilisateurs.

Se référant aux documents confidentiels, le site WikiLeaks a également indiqué que le consulat américain de Francfort (Allemagne) abritait un centre de piratage de la CIA couvrant les territoires européen, proche-oriental et africain. Les employés du site estiment que les hackers de la CIA se voyaient délivrer des passeports diplomatiques et étaient protégés par le Département d'État.

