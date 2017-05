Condoleezza Rice nomme le véritable but poursuivi par les USA lors de l’invasion de l’Irak

Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité nationale des États-Unis sous la présidence de George W. Bush, a déclaré jeudi dans une interview lors d'une réunion au sein de la Brookings Institutions que le but poursuivi par les États-Unis lors de l'invasion de l'Irak en 2003 était le renversement du président Saddam Hussein et non l'établissement de la démocratie dans ce pays du Proche-Orient.

« Nous ne sommes pas allés en Irak afin d'apporter la démocratie, nous sommes allés en Irak pour renverser Saddam Hussein… C'était un problème de sécurité », a déclaré Mme Rice, qui a également occupé le poste de secrétaire d'État américain de 2005 à 2009.

Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale sous la présidence du Président George W. Bush à l'époque, a nié que les États-Unis aient été déterminés à utiliser leur force militaire afin d'imposer la démocratie en Irak en 2003 ou en Afghanistan lorsqu'ils occupaient ce pays en 2001.

« Je n'aurais jamais dit au président Bush d'utiliser la force militaire pour apporter la démocratie en Irak et en Afghanistan », a-t-elle déclaré.

Mme Rice a également reconnu que les mouvements populistes qui se sont formés aux États-Unis et en Europe occidentale au cours des deux dernières années ont permis à des millions de personnes de manifester contre les élites qui ont ignoré leurs préoccupations sur des questions telles que le libre-échange et l'immigration illimitée.

Cependant, en 2003, Condoleezza Rice avait déclaré qu'après la fin du régime de Saddam Hussein, « le peuple de l'Irak était plus libre » et que « partout, le peuple n'avait plus besoin de ses armes, de son agression et de sa cruauté ». Et de poursuivre :

« Le plus prometteur de tous les conseils d'administration en Irak, dans lequel sont représentés tous les principaux groupes tribaux, ethniques et religieux, a été formé. En étroite collaboration avec l'Autorité provisoire de la coalition, elle sert également de première étape vers l'autonomie gouvernementale irakienne… Et vers un Irak démocratique qui peut devenir le pivot d'un Proche-Orient très différent dans lequel les idéologies de la haine ne fleuriront pas ».

Mme Rice a également appelé à ne « jamais se mêler aux voix condescendantes qui prétendent que certaines personnes en Afrique ou au Proche-Orient ne sont tout simplement pas intéressées par la liberté, qu'elles ne sont tout simplement pas prêtes pour la liberté ou qu'elles ne sont pas prêtes pour les responsabilités de la liberté ».

Le professeur Rice, qui a enseigné la science politique à Stanford, a également exhorté les journalistes à être patients avant d'évaluer la reconstruction de l'Irak et à se rappeler que « la démocratie n'est pas facile ».

