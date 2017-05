Limogeage du chef du FBI: une réaction à l’«Anti-Trump Theatre»?

Les accusations visant Donald Trump et ses conseillers, notamment sur des contacts avec des responsables russes, sont bel et bien grotesques et ce, d'autant plus que la nouvelle administration américaine discutait avec la Russie d'intérêts communs dans la lutte contre Daech, a indiqué à Sputnik le réalisateur allemand Dirk Pohlmann.

© AFP 2017 Mandel Ngan La Maison-Blanche le confirme: aucun lien entre Trump et la Russie

« M. Trump est entré dans la fonction de Président avec de nombreuses promesses et a été élu par le peuple américain en tant que sauveur face à certains maux. Quant à la politique extérieure, il est intéressant de constater qu'il a promis de redresser l'économie nationale, en limitant l'élargissement de l'empire américain. À ces fins, il a également promis de ne pas déclencher de nouvelles guerres et de s'entendre avec la Russie », a rappelé l'interlocuteur de l'agence.

© REUTERS/ Joshua Roberts Comey dévoile ce qu'il croit être la raison de son limogeage

Selon ce dernier, c'est justement dans cette sphère, la plus intéressante de toutes les autres, que le Président des États-Unis se voit obligé de se comporter comme ses prédécesseurs et ce, à cause de cette « affaire » avec la Russie.

« Il existe aux États-Unis un puissant mouvement qui s'assigne pour objectif la destitution de Donald Trump. […] Et de très grands intérêts y sont engagés. À titre d'exemple, on ne cesse de citer le sort de Nixon. Tout cela a d'ores et déjà pris une envergure absurde », a estimé M. Pohlmann.

Ce dernier, qui ne se qualifie toutefois pas lui-même de fan du Président américain, constate que celui-ci fait l'objet d'attaques permanentes et d'accusations gratuites. Il y réagit au lieu d'agir en toute indépendance, notamment sur le volet des relations avec la Russie.

Le 9 mai, Donald Trump a limogé le directeur du FBI James Comey, la Maison-Blanche ayant déclaré que ce dernier était « incapable de diriger le Bureau ». Ce renvoi a soulevé une vague de protestations de la part des démocrates au Congrès américain, qui considèrent cette démarche du Président comme une tentative de saper l'enquête sur ses éventuels contacts avec la Russie pendant la campagne électorale.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »