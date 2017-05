Le grand forum «une Ceinture, une Route» s’ouvre à Pékin

29 chefs d'États et de gouvernements assisteront à la cérémonie d'ouverture du forum « Une ceinture, une route », et parmi eux, le Président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine, le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, la patronne du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde et le Président de la Banque mondiale (BM) Jim Yong Kim, ce qui implique des mesures de sécurité inédites.

Le nombre de patrouilles dans les rues de Pékin a quintuplé. La sécurité dans la capitale est assurée par plus de 3 200 policiers.

Des contrôles et des vérifications supplémentaires sont effectués dans le métro. Des rafles de police sont possibles dans les quartiers des boîtes de nuit. Aussi, est-il formellement conseillé aux étrangers d'avoir sur eux leurs cartes d'identité.

La circulation sera réduite à certaines heures tout autour du Centre d'expositions international qui abritera le Centre médias, ainsi qu'à Huairou, banlieue de Pékin, principal lieu de rencontres des hôtes du forum.

Selon de nombreux observateurs, le forum « Une ceinture, une route » serait une nouvelle route de la soie, une « ceinture économique » qui relierait l'est de la Chine à l'Europe occidentale, grâce à des routes et des chemins de fer.

La Chine réunit une soixantaine de pays du monde pour faire la promotion de son projet Obor, destiné à regrouper le développement d'infrastructures dans le domaine du transport, de l'énergie, des télécommunications et la construction de parcs industriels.

La discussion sur la création de zones de libre-échange avec les représentants d'une vingtaine de pays sera au centre du forum.

Selon l'ambassadeur russe en Chine Andreï Denissov, la Russie participera à toutes les manifestations du forum et entend signer plusieurs documents, notamment avec China Investment Corporation et d'autres grosses fondations chinoises.

