Une nouvelle épidémie d'Ebola déclarée dans le nord-est du Congo

Une fièvre hémorragique Ebola a été enregistrée dans une zone de forêt équatoriale dans la province du Bas-Uélé (800 km au nord-est de Kinshasa) où elle a fait trois morts depuis le 22 avril, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le ministre de la Santé congolais Oly Ilunga a confirmé la présence de la maladie tout en assurant que la RDC « venait de prendre toutes les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie du virus Ebola », selon ses propos cités par AFP.

L'OMS, à son tour, a indiqué qu'elle travaillait en collaboration avec les autorités du pays pour renforcer la surveillance épidémiologique et contrôler l'épidémie qui a fait son apparition dans une zone difficile d'accès.

© AP Photo/ Markus Schreiber Ebola: la Russie offre un laboratoire à la Guinée

C'est déjà la huitième épidémie d'Ebola qui frappe le pays depuis 1976. La dernière remonte à 2014, alors que l'Afrique de l'Ouest était également frappée par la maladie.

Identifié en février 2014, en Guinée-Conakry, le virus s'est ensuite propagé au Liberia, en Sierra Leone, au Nigeria, au Sénégal et au Mali. Les États-Unis ainsi qu'un certain nombre de pays européens ont également été touchés par le virus. L'épidémie d'Ebola a touché plus de 30 000 personnes et a fait plus de 12 000 victimes.

