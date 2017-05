Syrie: cinq morts dans une frappe de la coalition

Un raid de la coalition internationale dirigée par le États-Unis a fait cinq morts dans le nord-est de la Syrie, relate Al Jazeera, citant ses propres sources.

Selon la chaîne, les avions ont bombardé les positions présumées des terroristes dans la localité d'al-Kuria, située non loin de la ville de Deir ez-Zor.

Le média indique également qu'une autre frappe nocturne menée deux jours plus tôt par la coalition contre le village d'Al Salhiya dans le nord de la province syrienne de Raqqa a fait 11 victimes parmi les civils, dont quatre enfants.

Depuis le début de l'opération en 2014, plus de 350 civils ont été tués en Irak et en Syrie dans des frappes aériennes effectuées par la coalition internationale anti-Daech dirigée par Washington, d'après un récent rapport publié par le Pentagone.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »