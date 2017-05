Après le chef du FBI, le porte-parole de Trump bientôt limogé?

© REUTERS/ Carlos Barria/File Photo Trump veut remplacer les points presse par des réponses écrites aux journalistes

Donald Trump estime que les collaborateurs de son administration chargés des relations publiques, remplissent mal leurs obligations.

Le Wall Street Journal a informé le 12 mai que le Président américain considérait, entre autres, la possibilité de limoger le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer.

Toujours selon la même source, M. Trump serait mécontent du fait que l'administration américaine n'ait pas pu contenir la polémique qui a éclaté dans les médias américains à propos du limogeage du chef du FBI James Comey.

Le 9 mai, le Président américain Donald Trump a limogé le directeur du FBI James Comey sur recommandation du procureur général Jeff Sessions. La Maison-Blanche a déclaré que ce dernier était « incapable de diriger le Bureau ».

© REUTERS/ Joshua Roberts Comey dévoile ce qu'il croit être la raison de son limogeage

Le renvoi du directeur du FBI a soulevé une vague de protestations de la part des démocrates au Congrès américain, qui considèrent cette démarche de Donald Trump comme une tentative de saper l'enquête sur ses éventuels contacts avec la Russie pendant la campagne électorale.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »