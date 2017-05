Turquie: 23 morts dans l’accident d’un bus touristique

Vingt personnes sont mortes et huit ont été grièvement blessées samedi en Turquie dans l'accident d'un autocar qui s'est renversé sur la route Marmaris — Mugla dans la province turque de Mugla, relate la chaîne Haberturk.

Selon la chaîne Haberturk, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule à un tournant. 43 personnes, majoritairement des femmes et des enfants se trouvaient dans le bus à ce moment.

Muğla-Marmaris yolunda tur otobüsü devrilmesi sonucu ölü sayısı 20'ye yükseldi.

Kazanın büyüklüğünü anlatan kareler… pic.twitter.com/bTrTAbwNqc — Kaç Saat Oldu? (@KacSaatOldu1) 13 мая 2017 г.

« Malheureusement, nous avons 20 morts et 11 blessés graves », a déclaré Amir Cicek sur la chaîne d'information NTV. « C'est un accident effroyable », a-t-il ajouté, précisant que le véhicule avait quitté la route avant de s'écraser sur une route en contrebas, dans une zone montagneuse près de la station balnéaire de Marmaris. Quelques heures après l'accident, le bilan a été revu à la hausse et fait désormais état de 23 morts.

Selon les autorités turques, aucun touriste étranger ne figure parmi les victimes.

Marmaris est l'une des principales stations balnéaires de la côte méditerranéenne de la Turquie, et de nombreux Turcs profitent des températures qui grimpent pour y passer le week-end.

