« L'armée syrienne a repris le contrôle du quartier de Qaboun à Damas », a déclaré la chaîne de télévision syrienne Al-ikhbariya, citant ses propres sources.

Jusqu'à récemment, le quartier de Qaboun représentait un bastion important des terroristes dans la banlieue est de Damas. Pendant plus d'un mois, les troupes gouvernementales ont mené activement des actions militaires contre les terroristes du groupe Front al-Nosra à Qaboun et détruit les positions de tir, d'où les combattants pilonnaient les quartiers résidentiels de la capitale syrienne.

Au début de la semaine, les autorités de la Syrie et plusieurs groupes terroristes ont conclu un accord final, sur la base duquel une partie des combattants et des membres de leurs familles ont quitté le quartier de Qaboun pour Idlib. Une autre partie des combattants ne faisant pas partie du Front al-Nosra a décidé de déposer les armes en échange d'une amnistie, selon le décret du Président syrien Bachar el-Assad.

