Zones de désescalade en Syrie: les propositions US et russes sont-elles compatibles?

© REUTERS/ Mahmoud Hebbo Zones de désescalade en Syrie: la diplomatie russe dévoile le texte du mémorandum

Aussi différentes soient-elles, les propositions faites par la Russie et les États-Unis concernant les zones de désescalade en Syrie peuvent aider à élaborer une approche commune et contribuer ainsi au règlement du conflit syrien, a estimé l'émissaire de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura, dans une interview pour le journal italien Il Corriere della Sera

« L'idée de la Russie consiste à établir quatre zones de désescalade dans l'ouest du pays, les Américains, eux, réfléchissent sur deux ou trois zones temporaires de "désescalade" et de "stabilisation" dans l'est. Les deux propositions pourraient être compatibles », a-t-il indiqué.

L'émissaire de l'Onu a expliqué qu'il existait plusieurs raisons pour lesquelles, cette fois, le schéma pourrait fonctionner: « Premièrement, les négociations se déroulent au plus haut niveau avec la participation directe de Poutine, Trump et Erdogan. Deuxièmement, il y a un texte signé publiquement, donc les règles sont claires.»

Selon M. de Mistura, cet accord nécessite également l'implication des pays garants: la Russie doit réaffirmer son influence sur Damas, la Turquie, sur les « groupes armés », l'Iran, sur le Hezbollah.

« Si l'accord fonctionne, cela pourrait contribuer à un dialogue plus constructif entre la Russie et les États-Unis et donner corps aux missions humanitaires, à l'accord conclu à Astana pour libérer des prisonniers, au programme international de déminage, par exemple, à Palmyre », a-t-il conclu.

Lors d'un nouveau tour de négociations internationales à Astana, les représentants de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, pays garants de la trêve en Syrie, ont signé un mémorandum sur la création de quatre zones de désescalade en Syrie, incluant la province d'Idlib et sept autres régions. Selon ce mémorandum, tous les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés ont dû prendre fin le 6 mai.

