Un «plan d'action de 100 jours» pour renforcer la coopération sino-américaine

Dans le cadre du « plan d'action de 100 jours » lancé à la mi-avril par les Présidents américain et chinois, Donald Trump et Xi Jinping, un accord commercial a été conclu, et Pékin espère que Washington enverra ses représentants au grand forum « une Ceinture, une Route » (« One Belt, One Road », raccourci en « Obor »), a rappelé à Sputnik l'expert chinois Wang Xianfeng.

« Et voilà que les États-Unis ont décidé d'y envoyer leur représentant. […] À ce que je sache, le plan évoqué a été proposé par Pékin et approuvé par Washington », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, il se peut que la Chine ait réfléchi à des mesures concrètes avant même le sommet sino-américain d'avril. Ainsi, l'entente enregistrée notamment sur les importations de bœuf américain et l'achat de GNL par la Chine permet de résoudre les problèmes dont l'administration du Président Donald Trump a hérités de celle de Barack Obama.

« La Chine et les États-Unis veulent avoir des relations économiques plus équilibrées, et les mesures concrètes tendant à cet objectif doivent, tout en profitant aux Américains, ne pas exiger trop de concessions de la part des Chinois », a souligné l'universitaire.

Et de relever que lors de la réalisation du « plan d'action de 100 jours », Pékin et Washington pourraient étudier et évaluer dans le moindre détail leur coopération économique et commerciale, en découvrant d'immenses potentialités en la matière.

« Cela pourrait constituer une grande avancée dans les efforts déployés par la Chine et les États-Unis pour parvenir à un commerce plus équilibré », a résumé l'expert.

Les observateurs internationaux constatent que l'accord commercial conclu entre Washington et Pékin manifeste un nouveau geste d'apaisement de l'administration Trump envers la Chine. Une chose est sûre : les premières mesures du « plan d'action de 100 jours » témoignent d'un esprit de coopération qui tranche avec la rhétorique antichinoise du candidat Trump pendant sa campagne. Autrement dit, avec cet accord commercial sino-américain, Donald Trump enterre la hache de guerre.

