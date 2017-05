Un train de voyageurs déraille en Grèce, des victimes

Samedi, vers 21h40 (heure d'Athènes), la locomotive et cinq wagons d'un InterCity reliant Athènes à Salonique ont déraillé aux alentours de la station Adendro, aux alentours de Salonique. Le train, qui transportait 70 voyageurs, a heurté un immeuble d'habitation, relate la chaîne de télévision Skai.

Passenger train Athens-Thessaloniki derailed, 'entered' house. First info: 2 seriously injured #Greece pic.twitter.com/TYVNDLCd7j — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) 13 mai 2017

​« Un train InterCity 58 avec 70 passagers reliant Athènes à Salonique a déraillé non loin de la station Adendro à 21h45 heure locale pour des raisons indéterminées. Quatre passagers ont été tués et cinq autres personnes blessées dont le conducteur qui souffre de blessures graves. L'évacuation des passagers continue », a indiqué la société ferroviaire grecque Trainose dans un communiqué.

Plusieurs équipes d'urgence et six équipes de pompiers interviennent sur les lieux et aident les passagers bloqués à sortir des wagons.

Εκτροχιασμός τρένου έξω από τη Θεσσαλονικη… ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν θύματα #Greece #train #Thessaloniki pic.twitter.com/0jbAjxJ7KB — REACTION Cyprus (@reactioncyprus) 13 mai 2017

A train with 100 passengers derailed in Greece, at least six victims https://t.co/z8QeEPatFl pic.twitter.com/zG6ZpnaBH2 #news #Russia — Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) 13 mai 2017

