Sputnik et Vucic, victimes de Google

La plateforme YouTube de Google permet aux usagers de publier gratuitement des vidéos, mais tant que quelqu'un ne porte pas plainte contre vous. Alors vous devez répondre, et prouver que vous êtes dans votre droit.

Pour Sputnik, qui est une société importante, de tels blocages sur YouTube ne sont pas graves, mais pour d'autres agences plus petites, une telle mesure pourrait constituer un sérieux problème. Aussi, soulevons-nous cette question.

Une telle ingérence concerne avant tout la violation des droits d'auteur. N'importe qui peut porter plainte contre vous sans prouver ses propres droits à la publication. Et c'est vous qui devez prouver votre droit.

Par exemple, vous postez votre vidéo sur YouTube, mais au bout d'un certain temps, on vous apprend qu'elle est bloquée.

« Cette vidéo renferme une information de partenaires [Merlin] KVZ Digital qui l'ont bloquée en vertu de la loi sur les droits d'auteur », lisait-on sur le YouTube de Sputnik Serbia où aurait dû toutefois se trouver l'enregistrement de la réaction du Premier ministre serbe Aleksandar Vucic aux déclarations de l'ancien chef de la mission de contrôle de l'OSCE, William Walker, concernant le projet « de réunification des Albanais d'Albanie et du Kosovo, ainsi qu'à l'intérieur de la diaspora ».

Nous ignorons de quel droit d'auteur il s'agit au juste, tout ce matériel appartenant au site de Sputnik Serbia.

Pendant 15 heures, personne n'a pu voir ni entendre la réaction du Président serbe nouvellement élu, et l'agence a dû réagir et prouver son innocence.

Il se peut que quelqu'un se soit tout simplement infiltré dans notre canal ou qu'il s'agisse d'une erreur d'algorithme de YouTube. Et maintenant, Sputnik Serbie, qui a souffert pour rien, doit encore se justifier.

