Poutine joue un air au piano avant la rencontre avec Xi Jinping (vidéo)

La rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping a commencé en musique. Après son discours au forum «Une ceinture, une route», qui se déroule actuellement à Pékin avec la participation de 28 chefs d'État et de gouvernement, le Président russe s'est rendu à la résidence des hôtes d'État Diaoyutai pour y rencontrer son homologue chinois. Et alors que M. Jinping n'était pas encore arrivé, Vladimir Poutine a étonné tout le monde en prenant place derrière un piano à queue installé dans le hall et en jouant les mélodies de deux chansons russes, «Les fenêtres de Moscou» et «La ville sur la Neva libre».

Ce début musical a d'ailleurs marqué la rencontre chaleureuse entre les deux Présidents. « Mon vieil ami! », a déclaré Xi Jinping en saluant son homologue russe, avant de remarquer: « C'est notre première rencontre depuis le début de cette année ». Après avoir adressé ses compliments concernant l'intervention de M. Poutine au forum, le chef d'État chinois a fait remarquer que « la Chine et la Russie étaient de bons voisins, des amis et de fidèles partenaires ». Notons par ailleurs qu'une visite de Xi Jinping en Russie est prévue début juillet.

Pour revenir aux talents musicaux de Vladimir Poutine, ce n'est pas la première fois que le dirigeant russe les démontre en public. En 2014, M. Poutine a joué une petite mélodie devant les étudiants d'un institut de physique alors qu'en 2010, il avait interprété quelques notes de piano avant d'entonner en anglais le célèbre Blueberry Hill devant Gérard Depardieu, Alain Delon, Sharon Stone, Monica Belucci et Mickey Rourke, lors d'un concert de bienfaisance à Saint-Pétersbourg.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »