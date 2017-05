Le chef de la diplomatie russe commente les «photos de la discorde» Trump-Lavrov

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a commenté le tollé général provoqué par la publication des photos prises lors de sa première entrevue avec le Président américain.

« Je ne sais pas », a répondu le ministre à la question de savoir pourquoi ce scandale avait été gonflé par la presse américaine.

« La Maison-Blanche a expliqué qu'aucun scandale n'avait eu lieu. Sur son site officiel, on peut lire que tout a été approuvé, au même titre que pour les autres ministres », a-t-il souligné.

De vives discussions ont embrasé les médias américains à propos de l'admission d'un photographe russe à l'entrevue entre Donald Trump et Sergueï Lavrov, après que le ministère russe des Affaires étrangères a publié des photos prises lors de la rencontre en question, qui s'est tenue le 10 mai à Washington. Plusieurs journalistes américains se sont indignés de ne pas avoir été autorisés à couvrir la réunion.

