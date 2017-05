Syrie: cinq tonnes d’aide humanitaire russe distribuées en 24h

Les militaires russes ont organisé ces dernières 24 heures dix interventions humanitaires destinées à aider les Syriens, informe ce dimanche le ministère russe de la Défense.

​« Les interventions humanitaires ont eu lieu à Alep, les habitants de la ville ont reçu 1,8 tonnes de provisions; une tonne de lots alimentaires a été distribuée aux habitants de la province de Quneitra; à Lattaquié, les habitants ont reçu 1,9 tonne de lots alimentaires et de literie », indique le communiqué diffusé par le Centre.

Selon le document, le poids total du fret constitue 4,7 tonnes. L'aide humanitaire a été distribuée à 1421 personnes. Le nombre total des interventions humanitaires a atteint 1210.

Le ministère russe de la Défense a à plusieurs reprises appelé d'autres pays et organisations étrangères à soutenir les efforts russes en matière d'aide humanitaire dans ce pays.

