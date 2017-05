Quand les diplomates russes et américains se battent pour la paix... aux échecs

Pour la première fois dans l'histoire de la diplomatie russe, un tournoi baptisé «Les États-Unis-la Russie-la Norvège. Les échecs pour la paix » s'est déroulé samedi soir à l'ambassade de Russie à Washington.

« Des personnes tout à fait différentes se sont rassemblées: des Américains, des Russes et des fonctionnaires internationaux. Des personnes de toutes les générations. L'ambiance générale était détendue, bienveillante », a précisé l'ambassadeur russe aux États-Unis Sergueï Kisliak.

D'après lui, c'est le Président de l'Université américaine de Moscou, le politologue américain Edward Lozansky qui a lancé cette initiative. L'ambassadeur russe espère que cet événement deviendra une tradition.

L'Américain David Sherman a remporté le tournoi, le Néerlandais Allard Postma a fini deuxième et le Russe Samir Chakhbaz est arrivé en troisième position.

Davis Sherman, qui travaille pour le gouvernement fédéral des États-Unis, a raconté aux journalistes qu'il s'était rendu à l'ambassade russe pour la première fois.

De plus, M. Sherman peut maintenant se rendre en Russie gratuitement. Il a remporté un billet d'avion aller-retour en classe affaire offert par la compagnie aérienne russe Aeroflot.

« J'ai toujours voulu visiter la Russie. […] Maintenant, mes rêves se réalisent », a souligné l'Américain sans cacher sa joie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »