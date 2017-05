Un nouveau Casque bleu tué en Centrafrique: l’Onu condamne l’attaque

© AFP 2017 PATRICK FORT Massacres en Centrafrique: au moins 50 personnes tuées

Le nombre de Casques bleus tués en Centrafrique depuis le début de la semaine est passé à six, avec un soldat marocain qui a trouvé la mort dans une attaque à Bangassou, ville du sud-est de la Centrafrique, a indiqué samedi 13 mai à l'AFP la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

L'attaque a été fermement condamnée par le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres qui a également exprimé ses condoléances à la famille du soldat et au gouvernement marocain.

« Le secrétaire général est indigné par l'attaque probablement faite par les rebelles anti-balaka contre les civils et contre la Mission des Nations unies en Centrafrique », indique le communiqué du porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric.

Selon le chef de l'Onu, la situation en Centrafrique est instable et nécessite un soutien de la communauté internationale.

« Les incidents récents montrent que la situation en Centrafrique est encore instable, d'où la nécessité de poursuivre un soutien régional et international pour surmonter les défis existants », précise le document.

Cinq autres Casques bleus dont quatre Cambodgiens et un Marocain ont été tués lors de l'attaque de leur convoi près de Bangassou, à 470 km à l'est de la capitale Bangui, lundi 8 mai, l'un lors de l'échange de feu, les quatre autres après avoir été enlevés par les assaillants. L'attaque a été attribuée par la MINUSCA à un groupe anti-balaka.

La Centrafrique, un des pays les plus pauvres au monde, peine à se relever du conflit provoqué en 2013 par le renversement de l'ex-Président François Bozizé par la rébellion Seleka. La contre-offensive des anti-balaka, majoritairement chrétiens, a entraîné des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

