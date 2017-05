De nouvelles cyberattaques à craindre? Des inconnus cherchent à dérober l’antivirus

Selon le directeur de recherche chez Kaspersky Costin Raiu, qui a pu repousser l'attaque informatique du 12 mai, des cybercriminels ont essayé de s'emparer du domaine qui freine la propagation du logiciel malveillant, a annoncé The Independent.

« Il semble que quelqu'un en Chine ait tenté de mettre la main sur le domaine », a publié M. Raiu, connu sous le nom MalwareTech, sur son compte Twitter.

Selon le spécialiste, les cybercriminels peuvent poursuivre deux buts.

Le premier objectif est tout simplement de se rendre compte du nombre d'internautes qui ont été victimes de l'attaque mondiale du 12 mai.

« Le deuxième est de bloquer le travail de cet "eclencheur" qui a été lancé par MalwareTech. Ils [les malfaiteurs, ndlr] n'ont pas réussi à le faire », a expliqué l'expert.

Et d'ajouter que les cybercriminels qui ont tenté de « dérober » le domaine n'avaient rien à voir avec ceux responsables de l'attaque informatique d'envergure survenue il y a deux jours.

Quelque 74 pays dans le monde ont été victimes, vendredi 12 mai, d'attaques informatiques utilisant pour certaines un « rançongiciel », un virus qui bloque les ordinateurs jusqu'au versement d'une rançon.

D'après l'ex-employé de l'Agence nationale de la sécurité américaine (NSA) Edward Snowden, l'attaque informatique de portée mondiale aurait été perpétrée à l'aide d'un virus informatique initialement développé par la NSA.

