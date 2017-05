Lavrov: «Trump compte sur des relations mutuellement respectueuses avec la Russie»

Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a rencontré Donald Trump à Washington le 10 mai, le Président américain a répété qu'il « souhaitait des relations mutuellement respectueuses avec la Russie, basées sur des intérêts communs ».

« Le Président Trump n'a jamais dit — ni lors de la campagne présidentielle, ni après son investiture — qu'il voulait avoir de mauvaises relations avec la Russie. Au contraire, il a dit qu'il souhaitait établir des relations mutuellement respectueuses avec tous les pays, y compris la Russie, qui seront fondées sur des intérêts communs correctement réfléchis », a indiqué M. Lavrov.

EastNews / AP Face aux contradictions US, Lavrov se réfère uniquement aux positions de Trump

D'après lui, l'un de ces intérêts communs était « d'abord et avant tout, la lutte contre le terrorisme ».

En répondant à la question du journaliste portant sur s'il avait discuté avec Donald Trump du limogeage du chef du FBI James Comey, M. Lavrov a dit « non ».

« Ce n'est pas notre problème. C'est sa prérogative », a-t-il déclaré.

Cet entretien était le premier entre le Président américain et le ministre russe des Affaires étrangères, alors que les deux pays traversent une crise profonde dans leurs relations diplomatiques. Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été évoquées, notamment les relations diplomatiques entre Moscou et Washington, ainsi que la situation en Syrie et la lutte contre le terrorisme.

