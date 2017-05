Les USA entendent moderniser leurs capacités en cybersécurité

La responsabilité des risques de cybersécurité incombe aux dirigeants des agences fédérales qui devront se conformer aux normes établies par le NIST (National Institute for Standards and Technology) pour évaluer les risques et renforcer la protection de leurs infrastructures, a déclaré à Sputnik Gary Miliefsky, ancien conseiller à la sécurité informatique des États-Unis.

« Les mesures envisagées comprennent, entre autres, la divulgation de vulnérabilités et la réponse aux violations de données, ainsi que des efforts particuliers à mener sur la menace des botnets », a précisé l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, le problème est qu'à l'aide de botnets, les hackers interceptent les courriels.

L'expert en cybersécurité regrette qu'il n'existe à présent aucun moratoire sur des guerres de l'information ni accord international concernant les cyberattaques.

« Une cyberguerre se poursuit sans discontinuer, et aucun pays ne pourra à lui seul régler le problème. […] Aussi, tous les grands pays, notamment la Russie, l'Inde, le Brésil, la Chine, les États-Unis et l'Ukraine, ainsi que l'Iran et la Corée du Nord, doivent-ils cesser de s'attaquer les uns les autres. Il faut qu'ils se réunissent et élaborent un accord commun sur la cybersécurité », a estimé M. Miliefsky.

Et d'ajouter que, face au danger de cyberattaques, tout le monde devait être très attentif.

Donald Trump a signé jeudi un décret pour lutter contre les cyberattaques au niveau fédéral. Le Président américain veut notamment que le réseau de sécurité des agences publiques soit amélioré, après qu'il ait été piraté par des hackers étrangers ces dernières années, et que le réseau énergétique et le secteur financier soient eux aussi mieux protégés contre les attaques sophistiquées.

