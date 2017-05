Des statues antiques détruites par Daech dans l’est de la Syrie

Les combattants de Daech ont détruit plusieurs statues et bas-reliefs dans la ville de Doura Europos, dans l'est de la Syrie, a annoncé dimanche l'agence de presse syrienne SANA.

Sur les images et les vidéos diffusées sur Twitter, on voit des sculptures antiques et des bas-reliefs réduits en petits morceaux au moyen d'un marteau de forgeron.

Isis says it discovered new ancient ruins in al-Salhiyah, Albukamal. (Dura-Europos ruins). Statues destroyed: pic.twitter.com/HVAQrwT7AG — Hassan Hassan حسن (@hxhassan) 13 мая 2017 г.​

Selon l'agence SANA, les djihadistes avaient déjà pillé la ville de Doura Europos, détruisant ses biens culturels. Les terroristes trafiquent des objets archéologiques, en les faisant sortir illégalement de Syrie, ou détruisent ce qu'ils ne peuvent pas vendre.

SANA a déjà qualifié l'incident de « nouveau crime contre la civilisation syrienne et le patrimoine mondial ».

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Daech détruit une partie du Théâtre romain de Palmyre

Le site archéologique de Doura-Europos est situé à l'extrême est de la Syrie sur le moyen Euphrate, à 24 kilomètres au nord du site archéologique de Mari et à 35 kilomètres de la frontière irakienne. Des peintures murales y ont été découvertes le 30 mars 1920.Depuis la mi-2014 la région reste sous le contrôle de Daech.

La ville syrienne de Palmyre, dont les vestiges sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco, est restée pendant 10 mois sous contrôle des terroristes et a elle aussi subi de lourdes pertes culturelles.

