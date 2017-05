Poutine: la lutte politique aux USA crée de la «nervosité» dans le monde

Les tensions dans le domaine de la politique intérieure qui persistent aux États-Unis depuis la période électorale ainsi que le Brexit ont des effets négatifs à l'échelle mondiale, a estimé ce lundi le Président russe Vladimir Poutine.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Pékin, où se déroule le forum international « Une Ceinture, une Route », le chef de l'État a déclaré:

« Aux États-Unis, comme on le voit, une lutte acharnée se poursuit dans la politique intérieure, ce qui crée une certaine nervosité non seulement au niveau politique, mais aussi dans l'économie ».

Le Président russe a également indiqué que l'UE « suivait avec angoisse le Brexit » pour savoir « comment il se déroulera, quels en seront les résultats ». « Et l'Union européenne, comme vous le savez, a beaucoup d'autres problèmes », a-t-il poursuivi.

© Sputnik. Alexeï Nikolskiï Poutine joue un air au piano avant la rencontre avec Xi Jinping (vidéo)

Dans ce contexte, le dirigeant russe a salué l'initiative chinoise visant à organiser le forum « Une Ceinture, une Route », qualifiant d'« opportun » et d'« utile » cet événement et assurant que celui-ci pouvait « donner l'espoir d'une certaine stabilité ».

Des hommes politiques de premier plan de 100 pays — notamment 28 chefs d'État et de gouvernement — se sont réunis les 14 et 15 mai au bord du lac Yanqi dans la banlieue de Pékin pour participer au forum « Une Ceinture, une route » (également appelé « Nouvelle route de la soie »).

L'initiative a été proposée par le Président chinois Xi Jinping en automne 2013.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »