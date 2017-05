Selon le Président russe qui s'est rendu en Chine pour prendre part au projet économique d'envergure La Ceinture et la Route, aussi appelé Nouvelle route de la soie, qui réunit des hommes politiques de 100 pays les 14 et 15 mai au bord du lac Yanqi, dans la banlieue de Pékin, la Russie et la France ont coopéré d'une manière constructive lors de la présidence de Jacques Chirac, soit entre les années 1995 et 2007, a fait savoir à Sputnik le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

« Poutine a dit: ça a le mieux marché avec Chirac », a déclaré M. Peskov.

Le porte-parole russe a ainsi commenté une publication sur le compte Twitter de l'ancien Premier ministre de la France Jean-Pierre Raffarin faite lors du forum à Pékin, qui a été dernièrement diffusée par des médias français.

D'après M. Raffarin, Poutine s'est exprimé sur le sujet de la présidentielle en France et le nouveau Président élu Emmanuel Macron.

« Alors Macron? De toute façon ce sera mieux… Mais moins bien qu'avec Chirac! », a fait remarquer Vladimir Poutine selon l'ancien Premier ministre français.

Pékin. Remarque de V. Poutine:

— Alors Macron?De toute façon ce sera mieux… Mais moins bien qu'avec Chirac! pic.twitter.com/2gkk3fuBPb — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) 14 mai 2017

​Jacques Chirac s'est présenté à la présidence de la France mais a échoué à deux reprises, face à François Mitterrand, en 1981 et 1988. Le 17 mai 1995, il est finalement devenu Président de la République. Il a été réélu à la présidence en mai 2002, face à Jean-Marie Le Pen.

