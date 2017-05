Séisme de magnitude 6,2 près des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Un tremblement de terre de magnitude 6,2 a eu lieu lundi au large des côtes de la Nouvelle-Irlande, une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a annoncé l'Institut d'études géologique des Etats-Unis (USGS).

Les secousses souterraines ont été enregistrées à 15h22, heure de Paris. L’épicentre du tremblement de terre se trouvait à 39 km au sud de la ville de Namatanai, dans la province de Nouvelle-Irlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son foyer se situait à 10 km de profondeur.

​Aucune information sur de possibles victimes ou dégâts n'a été communiquée. L’USGS a déclaré un niveau vert de menace, ce qui implique une faible probabilité de pertes humaines ou de dommages matériels.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait partie de la « Ceinture de feu du Pacifique », un ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles avec une forte activité sismique et où se produisent 90 % de tous les tremblements de terre dans le monde.

