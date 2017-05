La Russie et la Chine développeront un avion de ligne

© Sputnik. Maksim Blinov La Chine et la Russie vont concurrencer Boeing et Airbus dans les airs

Moscou et Pékin ont toutes les chances de mener à bien leur projet commun visant à mettre au point un avion à fuselage large, a annoncé ce lundi le Président russe Vladimir Poutine. Ce projet qui, selon les fabricants pourrait rivaliser avec Boeing et Airbus, a été précédé d'une longue période de négociations avant d'être lancé. A la fin de l'été 2016, les médias ont fait savoir que la construction de l'avion aurait lieu en Chine.

Un des problèmes était lié au fait que la Russie ne produisait pas de moteurs compatibles avec les avions à fuselage large. Désormais, cet obstacle semble être sur le point d'être surmonté.

« Pour la première fois depuis 29 ans, nous avons mis au point un produit entièrement nouveau et performant, un nouveau moteur à poussée moyenne », a indiqué aujourd'hui M. Poutine.

« Nous avons désormais à l'ordre du jour un moteur à forte poussée, ce qui nous offre la possibilité de réaliser aux côtés de nos partenaires chinois notre projet d'avion à fuselage large », a-t-il poursuivi.

« Nous avons toutes les chances de le réaliser », a assuré le Président russe, ajoutant que le projet demanderait de conjuguer les efforts de plusieurs branches.

