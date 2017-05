Environ 15 000 personnes se sont réunies samedi dernier dans la ville autrichienne de Bleiburg afin de rendre hommage aux adeptes du régime nazi, exécutés à la fin de la Seconde Guerre mondiale par des partisans yougoslaves. Une délégation officielle d'hommes politiques croates, dirigée par deux ministres, était également présente.

Les demandes réitérées des organisations autrichiennes de défense de droits de l'homme d'interdire l'événement, qui popularise le nazisme et fait passer d'anciens criminels de guerre pour des héros, ont échoué.

« Près de 200 bus et 150 motocyclistes ont été officiellement enregistrés pour la participation à l'événement. Pourtant, plusieurs sont arrivés sans autorisation officielle, c'est pourquoi les organisateurs estiment le nombre de participants à 15 000 personnes », a annoncé une source au sein de l'administration municipale.

Bien que la promotion de l'idéologie nazie soit officiellement interdite dans plusieurs États, les événements destinés à rendre hommage aux anciens collaborateurs jouissent d'une grande popularité dans les pays de l'Union européenne, comme en témoignent les « marches aux flambeaux » souvent organisés dans les pays baltes.

Selon Gans Yorg Yenevay, sénateur du Parti autrichien de la liberté, de tels événements devraient être interdits dans tous les pays du monde.

« La période du nazisme est terminée, et nous devrions en être reconnaissants. Je suis persuadé que ces événements n'ont pas lieu d'être dans la société contemporaine », a indiqué l'homme politique au média russe Izvestia.

Début mai, environ 7 000 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes des crimes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le camp de concentration de Mauthausen, en Haute-Autriche.

Bien que le camp de concentration de Mauthausen n'ait pas été un camp d'extermination, comme Auschwitz, Maidanek, Sobibor ou Treblinka, situés en Pologne, 15 000 Juifs et des centaines de Roms y sont morts. Et cela, sans compter les milliers de juifs hongrois décédés en 1945 durant « les marches de la mort » jusqu'à Mauthausen.

