Un engin improvisé explose dans le centre de Bangkok, deux blessées

Un engin improvisé de faible puissance a explosé ce soir près du Théâtre national de Thaïlande, à proximité de la place Sanam Luang, dans le centre de Bangkok. Deux Thaïlandaises légèrement blessées dans cette explosion ont été immédiatement hospitalisées, a annonce le quotidien Bangkok Post.

Explosion at Sanam Luang Wounds 2 https://t.co/TIOSnphqms — Khaosod English (@KhaosodEnglish) 15 мая 2017 г.

Les forces de l’ordre et un groupe de démineurs militaires ont bouclé le site et effectuent une vérification complète en vue de détecter un possible autre engin explosif.

Two hurt by explosive device near Sanam Luang https://t.co/npngCwvZDy pic.twitter.com/0lySTGHXe4 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 15 мая 2017 г.

Selon le quotidien, la police n’a pas encore trouvé la personne qui a déposé cette bombe formée d’un morceau de tuyau en plastique rempli d’une substance explosive.

