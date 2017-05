THAAD, «femmes de réconfort»: la tâche du Président sud-coréen n’est ni facile ni simple

Bien que le Japon estime que le problème des « femmes de réconfort » ait été résolu de façon définitive par un accord conclu entre Séoul et Tokyo en 2015, la plupart des Sud-Coréens ne l'acceptent pas car il a été conclu par leur précédent gouvernement, a rappelé à Sputnik Hideki Okuzono, expert nippon en relations internationales.

« Le camp du nouveau Président Moon Jae-In est aussi divisé sur cette question en partisans d'une ligne intransigeante et en réalistes. Qui va gagner ? À mon avis, il faut étudier encore une fois le document pour y apporter certains amendements qui persuadent les Coréens de l'accepter », a relevé l'interlocuteur de l'agence.

En attendant, le Président Moon Jae-in a même fait allusion devant les journalistes à la possibilité d'annuler l'accord signé avec le Japon sur l'esclavage sexuel de femmes coréennes au cours de la Seconde Guerre mondiale.

L'universitaire japonais a aussi évoqué le problème du déploiement du bouclier antimissile américain THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) en Corée du Sud qui est encore plus conflictuel que celui des « femmes de réconfort ».

« On comprend bien que le THAAD ne sera pas non plus retiré de Corée du Sud sous le Président Moon, car ce système a été créé dans le cadre de l'alliance américano-sud-coréenne pour garantir la sécurité de la Corée du Sud. La Chine le comprend également, mais ne cesse de faire pression sur Séoul », a-t-il fait remarquer.

Selon l'analyste, Pékin s'emploie à diviser la société sud-coréenne entre partisans de la Chine et des États-Unis.

Pour ce qui est de l'attitude à adopter face à la Corée du Nord, Hideki Okuzono constate qu'il y a en Corée du Sud des partis de gauche qui prônent la reprise du dialogue entre le Sud et le Nord avec la participation des États-Unis.

© AFP 2017 Yonhap Accord historique entre Séoul et Tokyo sur les "femmes de réconfort"

« Il s'agit notamment de la reprise du tourisme dans les monts Kumgang et des travaux dans la zone industrielle de Kaesong. Quant aux contacts touristiques, une entente y serait peut-être possible, mais tel n'est certes pas le cas de Kaesong, les États-Unis sont catégoriquement opposés à ce que les ouvriers nord-coréens puissent travailler à l'étranger et gagner des devises pour leur pays », a résumé l'analyste.

