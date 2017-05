Hommes vs femmes: l’égalité dans les entreprises hors d’atteinte, selon une étude

Selon une enquête publiée ce lundi par Strategy&, filiale de la société PwC spécialisée dans le conseil en stratégie, citée par Les Échos, 372 dirigeants travaillant au sein des plus grandes entreprises de notre planète ont quitté leurs postes l'année dernière. Sur les 290 nouvelles nominations, seules 10 étaient des femmes.

L'enquête en question illustre que l'Amérique du Nord est la zone qui valorise le plus les femmes. En comparaison par rapport à l'année dernière, le nombre des dirigeantes y a considérablement augmenté.

Au Japon, la situation est tout à fait différente. Aucune femme n'a été nommée à la tête d'une entreprise. De toute évidence, ce pays continue à les écarter des hautes responsabilités.

D'après l'étude, dans la plupart des cas, les dirigeants des sociétés ont quitté leurs postes pour des raisons normales de succession: retraite, problèmes de santé ou changements planifiés à l'avance.

Parmi les patrons ayant abandonné leurs fonctions figurent Philippe Dauman chez Viacom, Alexandre de Juniac chez Air France ou encore Sam Walsh chez Rio Tinto, remplacé par Jean-Sébastien Jacques.

L'enquête montre que le Brésil, la Russie et l'Inde ont eu le plus important renouvellement de dirigeants d'entreprises. Le taux de rotation dans ces pays a atteint 17,2 %.

