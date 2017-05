Clinton de retour en politique avec «En avant ensemble»

Battue par Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine de novembre 2016, la démocrate Hillary Clinton ne compte pas baisser les bras et vient d'annoncer la création d'une organisation nommée « Onward Together » qui peut se traduire en français « En avant ensemble ».

« Nous lançons "Onward Together" pour encourager les gens à s'impliquer, à s'organiser et même à participer aux élections », a-t-elle écrit sur son compte Twitter en précisant que cette décision lui était venue à l'esprit après avoir « passé du temps en famille » et « s'être promenée dans les bois ».

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.

Elle explique son initiative par la nécessité urgente de ressembler les gens prêts à s'engager dans la vie politique pour le bien de la démocratie dans le pays.

« Ces derniers mois, nous avons vu ce qui était possible lorsque les gens se rassemblent afin de résister au harcèlement, à la haine, aux contre-vérités ainsi qu'aux divisions, et défendent une Amérique plus juste et plus inclusive », lit-on sur le site d'« En avant ensemble ».

Hillary Clinton précise notamment que l'organisation soutiendra l'organisation des droits de l'homme sans but lucratif Color of Change qui lutte pour la justice raciale ainsi qu'Emerge America, dont le but est d'encourager les femmes à se présenter aux élections.

