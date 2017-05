Nouveau scandale: Trump a-t-il divulgué des secrets à Lavrov ?

Le Washington Post a annoncé lundi, se référant à des sources anonymes, que le président Donald Trump aurait divulgué au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov des informations classifiées concernant une opération du groupe terroriste État islamique en préparation.

Le journal ajoute que la divulgation de ces informations sensibles pourrait donner des indications sur la façon dont elles ont été collectées et mettre en difficulté les sources. Pis encore, ces informations ont été communiquées par un partenaire des États-Unis qui n'avait pas donné l'autorisation de les partager avec Moscou.

La Maison-Blanche a pris ces accusations au sérieux, des démentis ayant été émis par les plus hauts responsables de l'administration américaine ayant participé à la rencontre entre Donald Trump et Sergueï Lavrov.

« L'histoire, telle qu'elle a été présentée, est fausse », a déclaré le conseiller du président à la sécurité nationale H.R. McMaster qui a assisté à la rencontre.

Il a ajouté que le président et le ministre ont passé en revue les menaces posées par les organisations terroristes aux deux pays, y compris les menaces pesant sur l'aviation civile.

« À aucun moment les méthodes de renseignement ou des sources n'ont été évoquées et aucune opération militaire qui n'était pas déjà connue publiquement n'a été divulguée», a-t-il précisé.

L'adjointe au conseiller à la sécurité nationale Dina Powell a qualifié de faux l'article du Washington Post, soulignant que le président s'était limité à évoquer les menaces communes pesant sur les deux pays.

« Pendant ces échanges, la nature des menaces a été discutée, mais ils n'ont pas discuté des sources, des méthodes ou des opérations militaires », a réagi le secrétaire d'État Rex Tillerson qui a également assisté à la rencontre.

