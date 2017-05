Le Washington Post révèle le numéro de téléphone du chef du Pentagone

Le conseiller et garde du corps de longue date du président Trump Keith Schiller a dévoilé par inadvertance au public le numéro de téléphone portable du secrétaire américain à la Défense James Mattis dans une photo publiée dans la presse.

© AP Photo/ Russian Foreign Ministry Nouveau scandale: Trump a-t-il divulgué des secrets à Lavrov ?

Une correspondante du Washington Post a pris en photo une liasse que tenait dans ses mains M. Schiller et dans laquelle on pouvait voir une feuille de papier avec le numéro du responsable.

Un lecteur, qui a remarqué le numéro sur la photo publiée par inadvertance, a appelé le journal pour l'en avertir.

Rachel Manteuffel, journaliste du WP, a alors appelé ce numéro pour s'assurer que c'était bien celui de James Mattis. Le journal a alors supprimé la photo.

L'histoire a eu lieu le jour même où le WP a rapporté que Trump aurait révélé des informations hautement classées à des diplomates russes la semaine dernière.

