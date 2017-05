Séoul doute que la Corée du Nord soit capable de ramener ses missiles dans l’atmosphère

Le ministère sud-coréen de la Défense appelle à effectuer une analyse supplémentaire des informations sur le dernier tir de missile balistique réalisé par la Corée du Nord pour comprendre si Pyongyang possède une technologie permettant de ramener les missiles balistiques dans l'atmosphère, relate l'agence Yonhap.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn La DCA russe en alerte suite au tir nord-coréen

Mardi 16 mai, lors d'une réunion du comité de sécurité nationale, des représentants du ministère ont confirmé que la Corée du Nord avait effectué « un tir de missile balistique de portée intermédiaire »qui aurait pu parcourir de 4 500 à 5 000 km s'il avait été tiré selon une trajectoire normale.

Dans le même temps, les militaires sud-coréens ont souligné que la Corée du Nord était toujours prête à effectuer à tout moment un essai nucléaire sur le polygone Punggye-ri.

« Il existe la possibilité de différentes provocations stratégiques et tactiques en cas de renforcement de la pression internationale [sur la Corée du Nord] », ont constaté les représentants du ministère sud-coréen de la Défense.

© AFP 2017 Jung Yeon-Je Ce que l’on sait sur le tir du nouveau missile balistique nord-coréen

La Corée du Nord a procédé dimanche à un tir de missile balistique, le premier depuis l'élection du nouveau président sud-coréen, a annoncé l'armée sud-coréenne dans un communiqué.

Le missile, tiré vers 05h27 locales depuis Kusong, au nord-ouest de Pyongyang, a effectué un vol de 700 km et atteint une altitude de plus de 2 000 km avant d'atterrir en mer du Japon à près de 500 km du territoire russe.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».