Daech veut attaquer des navires russes dans le Bosphore

Les services de renseignement turcs ont reçu des rapports sur de possibles attaques de combattants de Daech contre les navires militaires russes transitant par le Bosphore, écrit mardi le journal Haberturk.

Selon le quotidien, les terroristes pourraient attaquer les navires russes à l'aide de missiles. Dans ce contexte, des unités des forces de sécurité turques déployées à Istanbul sont en train de surveiller dans la zone concernée près de 150 lieux depuis lesquels les tirs pourraient être effectués.

© Sputnik. Igor Zarembo FSB: des chefs de Daech planifient des attentats en Russie

Dans le même temps, la partie turque envisage d'utiliser des hélicoptères et des canots supplémentaires de la garde côtière afin d'accompagner les navires russes passant via le détroit du Bosphore.

Depuis juillet 2015, la Turquie a été secouée par plusieurs attentats sanglants, attribués soit à Daech soit au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), dans lesquels plus de 300 personnes ont trouvé la mort.

Le dernier attentat en date a été perpétré à Istanbul la nuit du Nouvel An, lorsqu'un terroriste de Daech a attaqué une discothèque tuant 39 personnes dont plusieurs étrangers. Selon le ministère turc de l'Intérieur, plus de 5 000 membres présumés de Daech ont été arrêtés dans le pays ces dernières années.

