Les internautes ukrainiens disent stop au blocage des réseaux sociaux russes

Une pétition exigeant de mettre fin au blocus des réseaux sociaux russes sur le territoire ukrainien, a déjà été signée par 25 000 personnes, un nombre suffisant pour que la pétition soit prise en compte par l'administration du Président Piotr Porochenko sous 10 jours.

« C'est une grande plateforme publicitaire [le site Vkontakte, ndlr] qui contribue à la réalisation de la production nationale, de la création, du contenu, etc. […]. Cette décision de l'administration du Président [de le bloquer, ndlr] entraînera une série de conséquences négatives », indique le texte de la pétition.

Mardi 16 mai, le Président ukrainien Piotr Porochenko a élargi la liste des personnes physiques et morales russes visées par les sanctions de Kiev. L'Ukraine a notamment imposé des restrictions à l'égard de plusieurs médias russes et des réseaux sociaux très populaires VKontakte et Odnoklassniki.

© AFP 2017 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Médias russes bloqués en Ukraine, Euronews se retire volontairement

Le groupe Internet russe Yandex, dont le moteur de recherche est utilisé par 32,9 % des internautes ukrainiens, et le groupe de cybersécurité Kaspersky Lab figurent désormais eux aussi sur la liste noire ukrainienne.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Thorbjorn Jagland s'est dit préoccupé des sanctions ukrainiennes visant les médias russes, alors que Moscou a accusé de Kiev de « se diriger à grands pas vers la construction d'un État autoritaire ».